У Кремлі панічно вимагають від Києва здати два міста: розкрито великий провал Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі панічно вимагають від Києва здати два міста: розкрито великий провал Путіна

Російське командування будує свої наступальні плани так, щоб уникнути тривалих боїв у містах

10 лютого 2026, 10:50
Автор:
Клименко Елена

Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну зазнали значних втрат у вуличних боях. Через це, за словами військового експерта Михайла Жирохова в ефірі Радіо NV, Москва під час переговорів з Україною та США наполягає на здачі їм решти території Донеччини без бою.

У Кремлі панічно вимагають від Києва здати два міста: розкрито великий провал Путіна

Жирохов прокоментував повідомлення аналітиків DeepState про те, що наразі тривають запеклі бої за Покровськ і Мирноград.

"Росіяни як не могли воювати у вуличних боях, так вони і не навчилися. За всі ці роки повномасштабного вторгнення саме вуличні бої для них – майже нереальні", – зазначив експерт.

За його словами, винятком були Маріуполь та Бахмут, де окупанти застосовували масовані бомбардування та сили приватних військових компаній, при цьому втрати серед російських солдатів були величезними.

"В усьому іншому – Часів Яр, Торецьк та нинішні бої показують, що вони не здатні ефективно діяти у міських умовах. Там потрібна індивідуальна підготовка бійців, а їх кидають на фронт без належної підготовки, і вони десятками та сотнями гинуть, але результату не дають", – пояснив Жирохов.

Військовий аналітик переконаний, що саме через це російське командування планує наступальні операції так, щоб уникати вуличних боїв.

"Росіянам дуже важливо отримати Краматорську та Слов’янську агломерації без боїв. Це одна з умов перемовин із США та Україною. І з точки зору військової тактики та стратегії це цілком зрозуміло", – підсумував експерт.

Як вже писали "Коментарі", міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад (АПГМ) Ігор Терехов у інтерв’ю New York Post заявив, що Україна потребує гарантій безпеки не лише на кілька років або до 2027-го, а щонайменше на століття.



