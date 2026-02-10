В Кремле панически требуют от Киева сдать два города: раскрыт большой провал Путина

Российские войска за время полномасштабного вторжения в Украину понесли значительные потери в уличных боях. Поэтому, по словам военного эксперта Михаила Жирохова в эфире Радио NV, Москва во время переговоров с Украиной и США настаивает на сдаче им остальной территории Донетчины без боя.

Фото: из открытых источников

Жирохов прокомментировал сообщение аналитиков DeepState о том, что сейчас продолжаются ожесточенные бои за Покровск и Мирноград.

"Россияне как не могли воевать в уличных боях, так они и не научились. За все эти годы полномасштабного вторжения именно уличные бои для них – почти нереальны", – отметил эксперт.

По его словам, исключением были Мариуполь и Бахмут, где оккупанты применяли массированные бомбардировки и силы частных военных компаний, при этом потери среди российских солдат были огромными.

"Во всем остальном — Времен Яр, Торецк и нынешние бои показывают, что они не способны эффективно действовать в городских условиях. Там нужна индивидуальная подготовка бойцов, а их бросают на фронт без должной подготовки, и они десятками и сотнями гибнут, но результата не дают", — объяснил Жирохов.

Военный аналитик убежден, что именно поэтому российское командование планирует наступательные операции так, чтобы избегать уличных боев.

"Россиянам очень важно получить Краматорскую и Славянскую агломерации без боев. Это одно из условий переговоров с США и Украиной. И с точки зрения военной тактики и стратегии это вполне понятно", – подытожил эксперт.

