У Кремлі несподівано знайшли позитив для Москви від українських ударів по Росії

У Росії намагаються представити українські удари по нафтовій інфраструктурі як фактор, що нібито працює на користь економіки РФ. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що скорочення пропозиції російської нафти на світовому ринку може призвести до зростання цін, а відповідно і доходів для Москви.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну прокоментував позицію президента України Володимира Зеленського, який раніше наголосив, що Київ не відмовиться від ударів по російській нафтовій галузі навіть попри заклики партнерів. Українська сторона розглядає ці атаки як інструмент послаблення фінансових можливостей Росії вести війну. Однак представник Путіна стверджує, що нібито атаки України по РФ мають позитивний вплив на Москву.

"В умовах вкрай гострої енергетичної кризи через ситуацію в Ормузькій протоці нафти на ринку значно менше, ніж повинно бути. І якщо з ринку буде випадати додаткова кількість нашої нафти, ціни стануть більші, ніж є зараз, а вони зараз понад 120 доларів", — сказав Пєсков.

На думку представника Путіна, у таких умовах Росія зможе компенсувати втрати від зниження експорту за рахунок дорожчої сировини.

"Тому в цьому плані, скажімо так, наші інтереси будуть забезпечені", — додав Пєсков.

Нагадаємо, що у квітні Україна активно атакувала НПЗ у Росії, зокрема були влучання по нафтопереробному заводі у Туапсе. 28 квітня після ударів дронів на НПЗ спалахнув нафтопереробний завод. Після цього у регіоні запроваджували режим надзвичайної ситуації.

