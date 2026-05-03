В Кремле неожиданно нашли позитив для Москвы от украинских ударов по России

В России пытаются представить украинские удары по нефтяной инфраструктуре как якобы работающий фактор в пользу экономики РФ. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сокращение предложения российской нефти на мировом рынке может привести к росту цен, а соответственно и доходов для Москвы.

Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, который ранее подчеркнул, что Киев не откажется от ударов по российской нефтяной отрасли даже несмотря на призывы партнеров. Украинская сторона рассматривает эти атаки как инструмент послабления финансовых возможностей России вести войну. Однако представитель Путина утверждает, что якобы атаки Украины по РФ оказывают положительное влияние на Москву.

"В условиях крайне острого энергетического кризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке значительно меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены станут больше, чем есть сейчас, а они сейчас свыше 120 долларов", — сказал Песков.

По мнению представителя Путина, в таких условиях Россия сможет компенсировать потери от понижения экспорта за счет более дорогого сырья.

"Поэтому в этом плане, скажем так, наши интересы будут обеспечены", – добавил Песков.

Напомним, что в апреле Украина активно атаковала НПЗ в России, в том числе были попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. 28 апреля после ударов дронов на НПЗ загорелся нефтеперерабатывающий завод. После этого в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

