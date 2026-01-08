Уряд у Москві відреагував на плани Великобританії та Франції розмістити в Україні багатонаціональні війська у разі перемир'я. За заявою Кремля, Росія вважатиме всі такі війська "законними бойовими цілями".

У Кремлі назвали законні цілі для ударів на території України

"У зв’язку з цим МЗС Росії попереджає, що розміщення на території України військових підрозділів, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн кваліфікуватиметься як іноземна інтервенція, яка несе пряму загрозу безпеці не тільки Росії, а й інших країн Європи.

Всі такі підрозділи та об'єкти будуть розглядатися як законні бойові цілі Збройних сил Російської Федерації.

Дані попередження неодноразово озвучувалися на найвищому рівні і зберігають актуальність", – заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона наголосила, що мирне вирішення конфлікту можливе виключно на основі усунення його першопричин, повернення України до нейтрального позаблокового статусу, її демілітаризації та денацифікації, дотримання Києвом мовних, культурних, релігійних права і свободи людини, етнічних росіян, російськомовних громадян, представників національних меншин, і навіть визнання сучасних територіальних реалій, що склалися внаслідок втілення права народів самовизначення.

"Всі ці цілі, безумовно, будуть досягнуті або політико-дипломатичним шляхом, або в рамках спеціальної військової операції, під час якої ініціатива на полі бою повністю утримується Збройними силами Російської Федерації.

Нові мілітарні декларації т.зв. коаліції охочих та київського режиму формують в їх особі справжню "вісь війни"", – каже посіпака Лаврова.

