Правительство в Москве отреагировало на планы Великобритании и Франции разместить в Украине многонациональные войска в случае перемирия. По заявлению Кремля, Россия сочтет все такие войска "законными боевыми целями".

В Кремле назвали законные цели для ударов на территории Украины

"В связи с этим МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины военных подразделений, военных объектов, складов и другой инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы.

Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться как законные боевые цели Вооруженных Сил Российской Федерации.

Данные предупреждения неоднократно озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность", – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что мирное разрешение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, представителей национальных меньшинств. сложились вследствие воплощения права народов на самоопределение.

"Все эти цели, безусловно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции, во время которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами Российской Федерации.

Новые милитарные декларации т.н. коалиции желающих и киевского режима формируют в их лице настоящую "ось войны", – говорит приспешница Лаврова.

