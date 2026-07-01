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У Кремлі назвали українців "кривавими монстрами": приголомшливі деталі скандалу

Представниця російського МЗС звинуватила західні країни в підтримці українців, які були змушені залишити батьківщину через війну

1 липня 2026, 17:25
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Клименко Елена

У Росії відреагували на вибух у Монако, який, за повідомленнями ЗМІ, міг бути пов'язаний із замахом на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який перебуває під санкціями. Із різкою заявою виступила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, поклавши відповідальність на західні країни та звинувативши їх у підтримці українських біженців.

У Кремлі назвали українців "кривавими монстрами": приголомшливі деталі скандалу

Фото: з відкритих джерел

Слова речниці російського зовнішньополітичного відомства поширили російські державні та пропагандистські медіа.

Під час свого виступу Захарова заявила, що країни Заходу нібито без належної перевірки надають прихисток українцям, які виїхали з України після початку повномасштабної війни. Вона поставила під сумнів принципи надання дозволів на проживання та громадянства, а також висунула різкі звинувачення на адресу західних держав.

"Але питання ще й у тому, кого вони взагалі там назбирали? За яким принципом вони там надають усі ці дозволи на проживання, роздають свої паспорти тощо? Це що, найкращі люди планети. Захід несе відповідальність за кривавих монстрів", — заявила Захарова.

У своїй промові представниця російського МЗС не навела жодних доказів на підтвердження висловлених звинувачень. Водночас її коментарі пролунали на тлі повідомлень про інцидент у Монако, обставини якого на момент заяви продовжували з'ясовувати компетентні органи.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна веде переговори про пряме придбання антибалістичних ракет PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot. Якщо домовленостей буде досягнуто, це стане першим випадком, коли держава самостійно укладе контракт на закупівлю такого озброєння. Про це під час спільної пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном у Києві повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

 



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