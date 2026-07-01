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В Кремле назвали украинцев "кровавыми монстрами": ошеломляющие детали скандала

Представитель российского МИДа обвинила западные страны в поддержке украинцев, вынужденных покинуть родину из-за войны

1 июля 2026, 17:25
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Клименко Елена

В России отреагировали на взрыв в Монако, который, по сообщениям СМИ, мог быть связан с покушением на находящегося под санкциями украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. С резким заявлением выступила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, возложив ответственность на западные страны и обвинив их в поддержке украинских беженцев.

В Кремле назвали украинцев "кровавыми монстрами": ошеломляющие детали скандала

Фото: из открытых источников

Слова пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства распространили российские государственные и пропагандистские медиа.

Во время своего выступления Захарова заявила, что страны Запада якобы без должной проверки предоставляют убежище украинцам, которые выехали из Украины после начала полномасштабной войны. Она поставила под вопрос принципы предоставления разрешений на проживание и гражданство, а также выдвинула резкие обвинения в адрес западных государств.

"Но вопрос еще и в том, кого они вообще там собрали? По какому принципу они там предоставляют все эти виды на жительство, раздают свои паспорта и т.п.? Это что, лучшие люди планеты. Запад несет ответственность за кровавых монстров", — заявила Захарова.

В своей речи представитель российского МИД не привела никаких доказательств в подтверждение высказанных обвинений. В то же время, ее комментарии прозвучали на фоне сообщений об инциденте в Монако, обстоятельства которого на момент заявления продолжали выяснять компетентные органы.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина ведет переговоры о прямом приобретении антибаллистических ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot. Если договоренности будут достигнуты, это станет первым случаем, когда государство самостоятельно заключит контракт на закупку такого вооружения. Об этом во время совместной пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Киеве сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.



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