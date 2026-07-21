У Москві озвучили чергове пояснення повномасштабної війни проти України. Речник Кремлі Дмитро Пєсков заявив, що однією з головних причин "СВО" є прагнення Росії не допустити розміщення військ НАТО на українській території.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Москва вважає неприйнятною будь-яку присутність військового контингенту країн НАТО в Україні. За його словами, саме для недопущення такого сценарію Росія веде війну проти України.

"Для нас це абсолютно неприйнятно. Таких дій ми допустити не можемо. І, власне, для того, щоб жодні війська НАТО не були присутні на території України, "спеціальна військова операція" і проводиться", – заявив речник Кремля.

Таким чином Пєсков прокоментував слова депутата Європарламенту Фернана Картайзера, який припустив, що заплановані на осінь навчання "коаліції охочих" у Польщі можуть стати підготовкою до можливого розміщення європейського військового контингенту в Україні.

Представник Кремля стверджує, що такі плани "не мрія, абсолютно реальні плани, які виношують у країнах Євросоюзу". За його словами, потенційне розміщення іноземних військ розглядається як один з варіантів довгострокових гарантій безпеки для України.

"І виношують в НАТО. І, дійсно, йдеться про те, що неодноразово, в тому числі на найвищому рівні, говорили про те, що такі конкретні плани щодо розміщення контингентів країн НАТО на території України є, ці плани нібито готові. І більше того, це стане частиною гарантії безпеки для України", — додав Пєсков.

Зазначимо, що до початку російської агресії на території України не було військових баз НАТО. Крім того, до 2014 року вступ України до Альянсу підтримували лише близько 18–20% громадян. Після анексії Криму та початку війни на Донбасі рівень підтримки поступово зріс до 40–48%, а напередодні повномасштабного вторгнення, за різними соціологічними дослідженнями, коливався від 48% до 62%.

Після початку широкомасштабної війни у 2022 році підтримка членства України в НАТО різко зросла. Сьогодні, згідно з результатами більшості соціологічних опитувань, вступ до Альянсу підтримують понад 70% українців.

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