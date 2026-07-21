В Кремле назвали новую причину войны против Украины: Песков рассказал, чего испугался Путин

В Москве озвучили очередное объяснение полномасштабной войны против Украины. Спикер Кремли Дмитрий Песков заявил, что одной из главных причин "СВО" является стремление России не допустить размещения войск НАТО на украинской территории.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Москва считает неприемлемым любое присутствие военного контингента стран НАТО в Украине. По его словам, именно для предотвращения такого сценария Россия ведет войну против Украины.

"Для нас это абсолютно неприемлемо. Таких действий мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, "специальная военная операция" и проводится", – заявил спикер Кремля.

Таким образом, Песков прокомментировал слова депутата Европарламента Фернана Картайзера, который предположил, что запланированные на осень учения "коалиции желающих" в Польше могут стать подготовкой к возможному размещению европейского военного контингента в Украине.

Представитель Кремля утверждает, что такие планы "не мечта, абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза". По его словам, потенциальное размещение иностранных войск рассматривается как один из вариантов долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

"И вынашивают в НАТО. И, действительно, речь идет о том, что неоднократно, в том числе на самом высоком уровне, говорили о том, что такие конкретные планы размещения контингентов стран НАТО на территории Украины есть, эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантии безопасности для Украины", — добавил Песков.

Отметим, что до начала российской агрессии на территории Украины не было военных баз НАТО. Кроме того, к 2014 году вступление Украины в Альянс поддерживали только около 18–20% граждан. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе уровень поддержки постепенно вырос до 40–48%, а накануне полномасштабного вторжения, по разным социологическим исследованиям, колебался от 48% до 62%.

После начала широкомасштабной войны в 2022 года поддержка членства Украины в НАТО резко возросла. Сегодня, по результатам большинства социологических опросов, вступление в Альянс поддерживают более 70% украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал якобы причины войны России против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Россия готовит сценарий "Крым-2". Что известно о новом плане Путина.