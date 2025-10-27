У Кремлі хочуть ці чотири області: на Заході розкрили, що стоїть за заявами Путіна і Герасимова

Російський диктатор Володимир Путін та начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов 26 жовтня виступили із серією заяв щодо війни проти України. Обидва повторили тези про "успіхи" окупаційних військ і "оточення" українських підрозділів, проте, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ці заяви не підтверджуються жодними доказами.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

На думку експертів ISW, виступи Путіна та Герасимова свідчать, що Кремль не відмовився від своєї стратегічної мети — повного захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, попри будь-які публічні сигнали про готовність до переговорів.

Аналітики звертають увагу, що зустріч 26 жовтня відбулася у показовому форматі, де Путін уперше за тривалий час з’явився у військовій формі. За оцінкою ISW, це мало підкреслити "особисту причетність" диктатора до війни та створити образ "верховного головнокомандувача".

Виступаючи перед Путіним, Герасимов заявив, що російські війська нібито оточили до 5500 українських військових на Покровському напрямку та заблокували групу з понад 30 батальйонів поблизу Мирнограда. Також він повідомив про "успіхи" на Харківському напрямку, зокрема про захоплення більшої частини Вовчанська.

ISW наголошує, що жодних підтверджень цим твердженням не існує. Навпаки, російські мілблогери самі публічно спростували більшість озвучених Герасимовим даних, вказуючи, що лінія фронту на цих ділянках залишається стабільною.

На думку аналітиків, такі "переможні" заяви Кремля мають дві мети. Першою є спроба підтримати образ військових успіхів для внутрішньої аудиторії напередодні можливих політичних рішень або переговорів, тоді як друга — приховати реальні втрати та проблеми на фронті, де російські війська несуть суттєві людські та технічні збитки.

ISW підкреслює, що заява Герасимова про "захоплення" чотирьох українських областей повністю повторює позицію Путіна, який від самого початку вторгнення вимагав передати ці території під контроль Росії. Таким чином, Інститут вивчення війни робить висновок, що попри публічні натяки Москви на готовність до домовленостей, реальна мета Кремля залишається незмінною — окупація південного та східного регіонів України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі пригрозили "нищівною" відповіддю на удари по території Росії.

Також "Коментарі" писали, що Трамп назвав одну єдину умову для зустрічі з Путіним.