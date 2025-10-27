В Кремле хотят эти четыре области: на Западе раскрыли, что стоит за заявлениями Путина и Герасимова

Российский диктатор Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 октября выступили с серией заявлений по поводу войны против Украины. Оба повторили тезисы об "успехах" оккупационных войск и "окружении" украинских подразделений, однако, как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), эти заявления не подтверждаются никакими доказательствами.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По мнению экспертов ISW, выступления Путина и Герасимова свидетельствуют, что Кремль не отказался от своей стратегической цели – полного захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, несмотря на любые публичные сигналы о готовности к переговорам.

Аналитики обращают внимание, что встреча 26 октября состоялась в показательном формате, где Путин впервые за долгое время появился в военной форме. По оценке ISW, это должно было подчеркнуть "личную причастность" диктатора к войне и создать образ "верховного главнокомандующего".

Выступая перед Путиным, Герасимов заявил, что российские войска якобы окружили до 5500 украинских военных на Покровском направлении и заблокировали группу из более 30 батальонов вблизи Мирнограда. Также он сообщил об "успехах" на Харьковском направлении, в частности о захвате большей части Волчанска.

ISW отмечает, что никаких подтверждений этим утверждениям не существует. Напротив, российские милблогеры сами публично опровергли большинство озвученных Герасимовым данных, указывая, что линия фронта на этих участках остается стабильной.

По мнению аналитиков, такие "победные" заявления Кремля преследуют две цели. Первая, попытка поддержать образ военных успехов для внутренней аудитории накануне возможных политических решений или переговоров, тогда как вторая — скрыть реальные потери и проблемы на фронте, где российские войска несут существенный человеческий и технический ущерб.

ISW подчеркивает, что заявление Герасимова о "захвате" четырех украинских областей полностью повторяет позицию Путина, который с самого начала вторжения потребовал передать эти территории под контроль России. Таким образом, Институт изучения войны делает вывод, что, несмотря на публичные намеки Москвы на готовность к договоренностям, реальная цель Кремля остается неизменной — оккупация южного и восточного регионов Украины.

