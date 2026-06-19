У Кремлі готують нове виправдання ударів по Україні: у США розкрили схему Москви

Російська влада може готувати інформаційну основу для чергової хвилі масованих ударів територією України. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви Москви та Мінська навколо інциденту в Брянській області.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про історію з пасажирським автобусом, який, як стверджують російські та білоруські чиновники, нібито був атакований українським безпілотником. Згодом цей епізод активно використовувався в офіційній риториці як доказ загрози з боку України.

Однак, як зазначають фахівці ISW, дані, опубліковані Службою безпеки України, ставлять цю версію під сумнів. За інформацією СБУ, було перехоплено внутрішні російські документи, в яких відсутні підтвердження того, що автобус справді зазнав атаки українського дрона.

Більше того, згідно з опублікованими даними, російські служби не виявили в районі пригоди ані безпілотників, ані інші об'єкти, які б свідчили про причетність України до інциденту.

Проте російська та білоруська влада продовжила публічно звинувачувати Київ. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навіть заявив, що Україна нібито намагається спровокувати Мінськ та втягнути його у війну.

У ISW вважають, що такі заяви є частиною ширшої інформаційної кампанії. На думку аналітиків, Кремль систематично формує образ України як сторони, яка нібито атакує цивільні об'єкти, щоб потім представляти власні удари по українській території як "дії у відповідь".

Американські експерти звертають увагу на те, що схожа схема використовувалася Росією і раніше. Спочатку з'являються гучні звинувачення на адресу України, після чого Москва оголошує масштабні ракетні або дронові атаки "відплатою" за дії Києва.

За оцінкою ISW, нинішня історія навколо автобуса в Брянській області може стати черговим елементом такої стратегії, мета якої — виправдати майбутню ескалацію та водночас вплинути на громадську думку всередині Росії та Білорусі.

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