В Кремле готовят новое оправдание ударов по Украине: в США раскрыли схему Москвы

Российские власти могут готовить информационную основу для очередной волны массированных ударов по территории Украины. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления Москвы и Минска вокруг инцидента в Брянской области.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Речь идет об истории с пассажирским автобусом, который, по утверждениям российских и белорусских чиновников, якобы был атакован украинским беспилотником. Впоследствии этот эпизод активно использовался в официальной риторике как доказательство угрозы со стороны Украины.

Однако, как отмечают специалисты ISW, данные, опубликованные Службой безопасности Украины, ставят эту версию под серьезное сомнение. По информации СБУ, были перехвачены внутренние российские документы, в которых отсутствуют подтверждения того, что автобус действительно подвергся атаке украинского дрона.

Более того, согласно опубликованным данным, российские службы не обнаружили в районе происшествия ни беспилотников, ни других объектов, которые могли бы свидетельствовать о причастности Украины к инциденту.

Тем не менее российские и белорусские власти продолжили публично обвинять Киев. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко даже заявил, что Украина якобы пытается спровоцировать Минск и втянуть его в войну.

В ISW считают, что подобные заявления являются частью более широкой информационной кампании. По мнению аналитиков, Кремль систематически формирует образ Украины как стороны, которая якобы атакует гражданские объекты, чтобы затем представлять собственные удары по украинской территории как "ответные действия".

Американские эксперты обращают внимание, что похожая схема использовалась Россией и ранее. Сначала появляются громкие обвинения в адрес Украины, после чего Москва объявляет масштабные ракетные или дроновые атаки "возмездием" за предполагаемые действия Киева.

По оценке ISW, нынешняя история вокруг автобуса в Брянской области может стать очередным элементом такой стратегии, цель которой — оправдать будущую эскалацию и одновременно повлиять на общественное мнение внутри России и Беларуси.

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