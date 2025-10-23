У Краматорську росіяни вбили журналістку та оператора телеканалу Freedom: деталі

У Краматорську під час роботи загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Їхнє авто вразив російський дрон-камікадзе "Ланцет".

Росіяни вбили журналістку Олену Губанову та оператора Євгена Кармазіна

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про вбивство росіянами працівників телеканалу Freedom журналістку Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна. За його словами, удар стався у Краматорську, коли російський безпілотник "Ланцет" влучив у цивільну автівку, в якій вони перебували.

"З перших днів повномасштабного вторгнення рф вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші", — написав Філашкін у Telegram.

Очільник ОВА назвав загибель колег "важкою втратою для області та всієї України" і висловив співчуття рідним, близьким та колегам загиблих. Як вказав Флашкін, "Росія — країна-терорист і має заплатити за всі свої злочини".

Автомобіль журналістів, який обстріляли війська РФ у Краматорську. Вадим Філашкін/Telegram

За даними правозахисних організацій, Росія продовжує систематично порушувати міжнародне гуманітарне право, завдаючи ударів по цивільних об’єктах і журналістах.

За офіційними даними, станом на початок жовтня 2025 року від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 133 медійників. З них 19 загинули, виконуючи професійні обов’язки, 10 — стали цивільними жертвами обстрілів, а 104 — полягли у складі Сил оборони України, ставши до лав Збройних сил після початку війни.