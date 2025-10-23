В Краматорске россияне убили журналистку и оператора телеканала Freedom: детали

В Краматорске во время работы погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Их автомобиль поразил российский дрон-камикадзе "Ланцет".

Россияне убили журналистку Елену Губанову и оператора Евгения Кармазина

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил об убийстве россиянами работников телеканала Freedom журналистки Елены Губановой и оператора Евгения Кармазина. По его словам, удар произошел в Краматорске, когда российский беспилотник "Ланцет" попал в гражданский автомобиль, в котором они находились.

"С первых дней полномасштабного вторжения России они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донбасса, были везде всегда первыми", — написал Филашкин в Telegram.

Руководитель ОВА назвал гибель коллег "тяжелой потерей для области и всей Украины" и выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Как указал Флашкин, "Россия – страна-террорист и должна заплатить за все свои преступления".

Автомобиль журналистов, который обстреляли войска РФ в Краматорске. Вадим Филашкин/Telegram

По данным правозащитных организаций, Россия продолжает систематически нарушать международное гуманитарное право, нанося удары по гражданским объектам и журналистам.

По официальным данным, по состоянию на начало октября 2025 года с начала полномасштабного вторжения Россия убила не менее 133 медийщиков. Из них 19 погибли, выполняя профессиональные обязанности, 10 — стали гражданскими жертвами обстрелов, а 104 — погибли в составе Сил обороны Украины, став в ряды Вооруженных сил после начала войны.