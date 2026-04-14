У команді Зеленського з'явилася людина, яку поважають у Вашингтоні та Кремлі: переговори пожвавилися

Глава Офісу президента Кирило Буданов стрімко зміцнює позиції як один із найвпливовіших переговорників у міжнародній політиці. За даними Bloomberg, його сприймають всерйоз не лише союзники України, а й представники Росії, що виглядає майже парадоксально на тлі війни, що триває.

Кирило Буданов та Рустем Умєров.

Джерела, близькі до переговорів, зазначають: на Заході Буданова вважають ефективним та результативним. Його стиль – жорсткий, прямий та часом саркастичний дозволяє швидко переходити до суті та уникати дипломатичних ілюзій. При цьому він зберігає неформальні канали зв'язку з Москвою, а також збудував стійкі контакти в країнах Перської затоки, де раніше проходили важливі консультації до загострення конфлікту навколо Ірану.

Несподівано, але навіть серед чиновників, наближених до Кремля, до нього ставляться з повагою – насамперед, як до професійного військового. Це рідкісний випадок, коли постать українського представника викликає визнання з обох боків конфлікту.

У США, серед Дональда Трампа, також демонструють позитивне ставлення до Буданова. Зокрема, спецпредставник Білого дому Стів Уіткофф підтримує з ним контакт, що посилює позиції Києва у діалозі із Вашингтоном.

Сам Буданов характеризує відносини зі США як "хороші", уникаючи деталей. Його підхід до переговорів помітно відрізняється від лінії попередника – Андрія Єрмака. Він робить ставку на прагматизм: цифри, факти, терміни – без емоцій та риторики.

Публічно він уникає різких оцінок на адресу Росії, називаючи опонентів прагматичними та професійними. Такий підхід, на думку спостерігачів, може стати ключем до нових форматів діалогу за умов глобальної кризи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва знову здивувала: чому насправді головний переговорник Путіна відлетів до США.



