logo

BTC/USD

74543

ETH/USD

2377.22

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В команде Зеленского появился человек, которого уважают в Вашингтоне и Кремле: переговоры оживились
commentss НОВОСТИ Все новости

В команде Зеленского появился человек, которого уважают в Вашингтоне и Кремле: переговоры оживились

Прямолинейный стиль, скрытые каналы с Москвой и симпатии команды Трампа: новый глава ОП становится ключевым игроком закулисной дипломатии

14 апреля 2026, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Офиса президента Кирилл Буданов стремительно укрепляет позиции как один из самых влиятельных переговорщиков в международной политике. По данным Bloomberg, его воспринимают всерьез не только союзники Украины, но и представители России, что выглядит почти парадоксально на фоне продолжающейся войны.

Кирилл Буданов и Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Источники, близкие к переговорам, отмечают: на Западе Буданова считают эффективным и результативным. Его стиль – жесткий, прямой и временами саркастичный позволяет быстро переходить к сути и избегать дипломатических иллюзий. При этом он сохраняет неформальные каналы связи с Москвой, а также выстроил устойчивые контакты в странах Персидского залива, где ранее проходили важные консультации до обострения конфликта вокруг Ирана.

Неожиданно, но даже среди чиновников, приближенных к Кремлю, к нему относятся с уважением – прежде всего как к профессиональному военному. Это редкий случай, когда фигура украинского представителя вызывает признание по обе стороны конфликта.

В США, в окружении Дональда Трампа, также демонстрируют позитивное отношение к Буданову. В частности, спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф поддерживает с ним контакт, что усиливает позиции Киева в диалоге с Вашингтоном.

Сам Буданов характеризует отношения с США как "хорошие", избегая деталей. При этом его подход к переговорам заметно отличается от линии предшественника – Андрея Ермака. Он делает ставку на прагматизм: цифры, факты, сроки – без эмоций и риторики.

Публично он избегает резких оценок в адрес России, называя оппонентов прагматичными и профессиональными. Такой подход, по мнению наблюдателей, может стать ключом к новым форматам диалога в условиях глобального кризиса.

Москва снова удивила: почему на самом деле главный переговорщик Путина улетел в США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости