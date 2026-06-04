У Києві зробили Лукашенку останнє «китайське попередження»

Білорусь ризикує остаточно втратити статус стороннього спостерігача у російсько-українській війні, якщо знову надасть свою територію для ударів по Україні. Таке попередження прозвучало від радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який заявив, що Київ розглядає будь-які подібні дії як пряму участь Мінська у бойових діях.

Михайло Подоляк. Фото: з відкритих джерел

За словами Подоляка, гучні заяви Олександра Лукашенка на адресу України поки що не виходять за межі політичної риторики. Однак ситуація кардинально зміниться, якщо з білоруської території знову почнуть запускатись ракети, безпілотники чи вживатимуть інших військових дій проти України.

Представник ВП наголосив, що сучасні українські далекобійні засоби дозволяють завдавати ударів по об'єктах на всій території Білорусі. У разі ескалації ключова інфраструктура та військові об'єкти можуть опинитися у зоні ураження. Він дав зрозуміти, що наслідки для Мінська будуть зіставні з тими, які сьогодні зазнають російські регіони, залучені до війни.

При цьому Подоляк зазначив, що українська розвідка уважно стежить за ситуацією північного напрямку. Фіксуються переміщення підрозділів та будівництво військової інфраструктури біля кордону. Проте, за його оцінкою, власних ресурсів білоруської армії замало проведення масштабного вторгнення.

У Києві вважають, що для відкриття нового фронту Москві довелося б перекидати значні сили, що за нинішніх умов виглядає проблематично. Українські військові, у свою чергу, повністю контролюють ситуацію на північному кордоні та мають підготовлені плани реагування на будь-які загрози.

Окремо Подоляк звернув увагу на настрої усередині Білорусі. За його словами, більшість білорусів не підтримують війну і добре розуміють наслідки можливого втягування країни у новий виток конфлікту. Саме тому Лукашенко, вважає радник голови ОП, варто ретельно зважити ризики перед будь-якими кроками, які можуть призвести до подальшої ескалації.

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