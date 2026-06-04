В Киеве сделали Лукашенко последнее «китайское предупреждение»

Беларусь рискует окончательно потерять статус стороннего наблюдателя в российско-украинской войне, если вновь предоставит свою территорию для ударов по Украине. Такое предупреждение прозвучало от советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, который заявил, что Киев рассматривает любые подобные действия как прямое участие Минска в боевых действиях.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

По словам Подоляка, громкие заявления Александра Лукашенко в адрес Украины пока не выходят за рамки политической риторики. Однако ситуация кардинально изменится, если с белорусской территории снова начнут запускаться ракеты, беспилотники или будут предприниматься другие военные действия против Украины.

Представитель ОП подчеркнул, что современные украинские дальнобойные средства позволяют наносить удары по объектам на всей территории Беларуси. В случае эскалации ключевая инфраструктура и военные объекты могут оказаться в зоне поражения. Он дал понять, что последствия для Минска будут сопоставимы с теми, которые сегодня испытывают российские регионы, вовлеченные в войну.

При этом Подоляк отметил, что украинская разведка внимательно следит за ситуацией на северном направлении. Фиксируются перемещения подразделений и строительство военной инфраструктуры возле границы. Тем не менее, по его оценке, собственных ресурсов белорусской армии недостаточно для проведения масштабного вторжения.

В Киеве считают, что для открытия нового фронта Москве пришлось бы перебрасывать значительные силы, что в нынешних условиях выглядит проблематично. Украинские военные, в свою очередь, полностью контролируют ситуацию на северной границе и имеют подготовленные планы реагирования на любые угрозы.

Отдельно Подоляк обратил внимание на настроения внутри Беларуси. По его словам, большинство белорусов не поддерживают войну и хорошо понимают последствия возможного втягивания страны в новый виток конфликта. Именно поэтому Лукашенко, считает советник главы ОП, стоит тщательно взвесить риски перед любыми шагами, способными привести к дальнейшей эскалации.

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