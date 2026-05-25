У Каннах звернулися до Путіна: у Кремлі проігнорували цей терміновий заклик

Недилько Ксения
Офіційна Москва відреагувала на гучну заяву відомого режисера Андрія Звягінцева, яка пролунала на Каннському кінофестивалі. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков безапеляційно відмовив митцю у праві висловлювати свою громадянську позицію та заявив, що не збирається ознайомлювати керівництво РФ із цим зверненням.
Дмитро Пєсков і Володимир Путін
Речник Кремля одразу дав зрозуміти, що творчість і думки кінематографіста владу абсолютно не цікавлять.
Причиною такого роздратування стала промова Звягінцева, яку він виголосив 23 травня під час отримання гран-прі за свій новий кінопроєкт "Мінотавр". Стоячи на престижній європейській сцені, режисер відкрито закликав очільника Кремля припинити бойові дії та кровопролиття.
Митцець висловив сподівання, що його слова все ж зможуть дійти до адресата через найближче оточення, оскільки сам диктатор не користується сучасними засобами обходу інтернет-блокувань.
У відповідь на такий демарш представник російської влади вдався до традиційних пропагандистських наративів, звинувативши режисера у "мовчанні" протягом попередніх років. Кремль намагається позбавити будь-якого критичного голосу тих діячів культури, які не підтримують нинішню агресивну політику РФ.
