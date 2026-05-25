У Каннах звернулися до Путіна: у Кремлі проігнорували цей терміновий заклик

Офіційна Москва відреагувала на гучну заяву відомого режисера Андрія Звягінцева, яка пролунала на Каннському кінофестивалі. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков безапеляційно відмовив митцю у праві висловлювати свою громадянську позицію та заявив, що не збирається ознайомлювати керівництво РФ із цим зверненням.

Дмитро Пєсков і Володимир Путін

Речник Кремля одразу дав зрозуміти, що творчість і думки кінематографіста владу абсолютно не цікавлять.

"Пєсков заявив, що не смотрел фильм Андрея Звягинцева "Минотавр" и не будет передавать Путину его призыв "закончить эту бойню"", — зазначають у повідомленні.

Причиною такого роздратування стала промова Звягінцева, яку він виголосив 23 травня під час отримання гран-прі за свій новий кінопроєкт "Мінотавр". Стоячи на престижній європейській сцені, режисер відкрито закликав очільника Кремля припинити бойові дії та кровопролиття.

Митцець висловив сподівання, що його слова все ж зможуть дійти до адресата через найближче оточення, оскільки сам диктатор не користується сучасними засобами обходу інтернет-блокувань.

"Единственный человек, который может остановить эту мясорубку, — вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню", — емоційно наголосив зі сцени Звягінцев, додавши, що цього кроку наразі чекає все людство.

У відповідь на такий демарш представник російської влади вдався до традиційних пропагандистських наративів, звинувативши режисера у "мовчанні" протягом попередніх років. Кремль намагається позбавити будь-якого критичного голосу тих діячів культури, які не підтримують нинішню агресивну політику РФ.

"Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе. Начиная с 2014 года, когда началась война, вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. А сейчас у него такого права нет", — цинічно резюмував Пєсков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з черговими агресивними заявами на адресу України. Вона відкрито підтвердила наміри Кремля продовжувати повітряний терор та здійснювати атаки на українську столицю найближчим часом.




