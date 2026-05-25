В Каннах обратились к Путину: в Кремле проигнорировали этот срочный призыв

Недилько Ксения
Официальная Москва отреагировала на громкое заявление известного режиссера Андрея Звягинцева, прозвучавшее на Каннском кинофестивале. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков безапелляционно отказал художнику в праве выражать свою гражданскую позицию и заявил, что не намерен ознакомлять руководство РФ с этим обращением.
Дмитрий Песков и Владимир Путин
Спикер Кремля сразу дал понять, что творчество и мнения кинематографиста власть абсолютно не интересуют.
Причиной такого раздражения стала речь Звягинцева, произнесенная 23 мая во время получения гран-при за свой новый кинопроект "Минотавр". Стоя на престижной европейской сцене, режиссер открыто призвал главу Кремля прекратить боевые действия и кровопролитие.
Художник выразил надежду, что его слова все же смогут дойти до адресата через ближайшее оцепление, поскольку сам диктатор не пользуется современными средствами обхода интернет-блокировок.
В ответ на такой демарш представитель российской власти прибег к традиционным пропагандистским нарративам, обвинив режиссера в "молчании" на протяжении предыдущих лет. Кремль пытается избавить от любого критического голоса тех деятелей культуры, которые не поддерживают нынешнюю агрессивную политику РФ.
