В Каннах обратились к Путину: в Кремле проигнорировали этот срочный призыв

Официальная Москва отреагировала на громкое заявление известного режиссера Андрея Звягинцева, прозвучавшее на Каннском кинофестивале. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков безапелляционно отказал художнику в праве выражать свою гражданскую позицию и заявил, что не намерен ознакомлять руководство РФ с этим обращением.

Спикер Кремля сразу дал понять, что творчество и мнения кинематографиста власть абсолютно не интересуют.

"Песков заявил, что не смотрел фильм Андрея Звягинцева "Минотавр" и не будет передавать Путину его призыв "закончить эту бойню"", — отмечают в сообщении.

Причиной такого раздражения стала речь Звягинцева, произнесенная 23 мая во время получения гран-при за свой новый кинопроект "Минотавр". Стоя на престижной европейской сцене, режиссер открыто призвал главу Кремля прекратить боевые действия и кровопролитие.

Художник выразил надежду, что его слова все же смогут дойти до адресата через ближайшее оцепление, поскольку сам диктатор не пользуется современными средствами обхода интернет-блокировок.

"Единственный человек, который может остановить эту мясорубку, – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню", — эмоционально подчеркнул со сцены Звягинцев, добавив, что этого шага ждет все человечество.

В ответ на такой демарш представитель российской власти прибег к традиционным пропагандистским нарративам, обвинив режиссера в "молчании" на протяжении предыдущих лет. Кремль пытается избавить от любого критического голоса тех деятелей культуры, которые не поддерживают нынешнюю агрессивную политику РФ.

"Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим в Донбассе. Начиная с 2014 года, когда началась война, вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. А сейчас у него такого права нет", – цинично резюмировал Песков.

