У Хмельницькій області 16 червня сталася авіакатастрофа за участю військового літака. Інформацію про інцидент оприлюднило РБК-Україна, посилаючись на власні джерела. Наразі офіційних подробиць щодо обставин події небагато, а тип повітряного судна, яке зазнало аварії, поки не підтверджено.

Фото: з відкритих джерел

Водночас у місцевих Telegram-каналах поширюється інформація, що мова може йти про винищувач МіГ-29. Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає. За попередніми даними, інцидент стався поблизу Шепетівки. Очевидці повідомляють, що спочатку чули звук польоту літака, після чого пролунав потужний вибух.

Після появи повідомлень про катастрофу в соціальних мережах почали поширюватися відеозаписи, які, за твердженням авторів публікацій, були зняті на місці падіння повітряного судна. Втім, достовірність цих матеріалів та їхній зв’язок із подією наразі не підтверджені офіційними структурами.

Авіаційні інциденти за участю військових літаків траплялися в Україні і раніше, зокрема під час повномасштабної війни. Однією з найрезонансніших трагедій стала катастрофа двох навчально-тренувальних літаків L-39 у Житомирській області в серпні 2023 року. Тоді внаслідок зіткнення загинули троє льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації – Андрій Пільщиков із позивним "Джус", В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Ще одна трагічна подія сталася у серпні 2024 року під час відбиття масштабної комбінованої атаки Росії. У ході виконання бойового завдання зазнав аварії винищувач F-16. Тоді загинув пілот Олексій Месь, відомий за позивним "Мунфіш". Він був серед перших українських військових льотчиків, які пройшли підготовку та освоїли керування американськими винищувачами.

"Коментарі" вже писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація може намагатися заблокувати процес вступу України до Європейського Союзу, якщо євроінтеграційний курс Києва не буде рухатися достатньо швидкими темпами.