В Хмельницкой области 16 июня произошла авиакатастрофа с участием военного самолета. Информацию об инциденте обнародовало РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники. Пока официальных подробностей об обстоятельствах происшествия немного, а тип воздушного судна, потерпевшего крушение, пока не подтвержден.

Фото: из открытых источников

В то же время, в местных Telegram-каналах распространяется информация, что речь может идти об истребителе МиГ-29. Официального подтверждения этой версии пока нет. По предварительным данным, инцидент произошел вблизи Шепетовки. Очевидцы сообщают, что сначала слышали звук полета самолета, после чего раздался мощный взрыв.

После появления сообщений о крушении в социальных сетях начали распространяться видеозаписи, которые, по утверждению авторов публикаций, были сняты на месте падения воздушного судна. Впрочем, достоверность этих материалов и их связь с событием не подтверждены официальными структурами.

Авиационные инциденты с участием военных самолетов случались в Украине и раньше, в том числе во время полномасштабной войны. Одной из самых резонансных трагедий стала крушение двух учебно-тренировочных самолетов L-39 в Житомирской области в августе 2023 года. Тогда в результате столкновения погибли трое летчиков 40-й бригады тактической авиации — Андрей Пильщиков с позывным "Джус", Вячеслав Минко и Сергей Проказин.

Еще одно трагическое событие произошло в августе 2024 г. во время отражения масштабной комбинированной атаки России. В ходе выполнения боевой задачи потерпел крушение истребитель F-16. Тогда погиб пилот Алексей Месь, известный по позывному "Мунфишу". Он был среди первых украинских военных летчиков, прошедших подготовку и освоивших управление американскими истребителями.

"Комментарии" уже писали , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация может пытаться заблокировать процесс вступления Украины в Европейский Союз, если евроинтеграционный курс Киева не будет двигаться достаточно быстрыми темпами.