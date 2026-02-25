У Херсоні російські військові почали застосовувати новий вид небезпечних боєприпасів — саморобні протипіхотні міни, виготовлені за допомогою 3D-принтерів. Ці пристрої загорнуті у камуфляжну стрічку, що робить їх практично непомітними у зелених зонах міста.

У Херсоні ворог розкидає 3D-друковані міни: чому нові пастки окупантів смертельно небезпечні

Про це "Суспільному" розповів Володимир Перепелиця, начальник відділу вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Херсонській області. За його словами, такі міни є спробою окупантів компенсувати дефіцит заводських мін ПФМ-1 ("пелюсток"). Ворог модернізував відомий раніше "пряник", зробивши його більшим та потужнішим.

"Її друкують на 3D-принтері, всередині міститься вибухова речовина, детонатор і те, що потрібно для його спрацювання. Спрацьовує так само, як і ПФМ, — від створення на нього тиску. Якщо людина наступає, машина на нього наїжджає, пластик прогинається, іноді проламується, і стається вибух", — пояснює Володимир Перепелиця.

Експерт наголошує на особливій чутливості цих пристроїв, оскільки вони ініціюються електрикою. Випробування показали, що для детонації достатньо тиску у 7 кілограмів.

"Цього достатньо, щоб будь-яка доросла людина, наступивши на неї, ризикувала отримати дуже серйозні травми. Вибухової речовини в ній стільки, що вистачить відірвати стопу. Тому що, на жаль, там міститься вибухова речовина, яка дробить усе на своєму шляху: шкіру, тканини, кістки, метал. Їй байдуже", — застерігає начальник вибухотехнічної служби.

Окупанти скидають ці міни з дронів, обираючи м'які поверхні, щоб пластиковий корпус не розбився при падінні. Виявити їх надзвичайно складно: загорнута в маскувальну тканину міна не відбиває сонячне світло, а повністю зливається з травою. Окрім того, ці боєприпаси не мають механізму самознищення, що створює довготривалу загрозу для цивільних у різних районах Херсона.

