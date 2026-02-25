В Херсоне российские военные начали применять новый вид опасных боеприпасов – самодельные противопехотные мины, изготовленные с помощью 3D-принтеров. Эти устройства завернуты в камуфляжную ленту, что делает практически незаметными в зеленых зонах города.

В Херсоне враг разбрасывает 3D-печатные мины: почему новые ловушки оккупантов смертельно опасны

Об этом "Суспильному" рассказал Владимир Перепелица, начальник отдела взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Херсонской области. По его словам, такие мины являются попыткой оккупантов компенсировать дефицит заводских мин ПФМ-1 ("лепестков"). Враг модернизировал известный ранее "пряник", сделав его большим и мощным.

"Ее печатают на 3D-принтере, внутри содержится взрывчатое вещество, детонатор и то, что нужно для его срабатывания. Срабатывает так же, как и ПФМ — от создания на него давления. Если человек наступает, машина на него наезжает, пластик прогибается, иногда проламывается и происходит взрыв", — объясняет Владимир Перепелица.

Эксперт отмечает особую чувствительность этих устройств, поскольку они инициируются электричеством. Испытания показали, что для детонации достаточное давление в 7 килограммов.

"Этого достаточно, чтобы любой взрослый человек, наступив на него, рисковал получить очень серьезные травмы. Взрывчатого вещества в нем столько, что хватит оторвать стопу. Потому что, к сожалению, там содержится взрывчатое вещество, которое все дробит на своем пути: кожу, ткани, кости, металл. Ей безразлично", — предостерегает начальник взрывотехнической службы.

Оккупанты сбрасывают эти мины с дронов, выбирая мягкие поверхности, чтобы пластиковый корпус не разбился при падении. Обнаружить их очень сложно: завернутая в маскировочную ткань мина не отражает солнечный свет, а полностью сливается с травой. Кроме того, эти боеприпасы не имеют механизма самоуничтожения, что создает долговременную угрозу для гражданских в разных районах Херсона.

