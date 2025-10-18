У ГУР пояснили, чому в армії РФ паніка: що сталося за останні 9 місяців

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У російській окупаційній армії стрімко зростає кількість дезертирства. Лише за дев'ять місяців із Центрального військового округу втекли понад 25 тисяч військових. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Розвідникам стало відомо, що з листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів самовільно залишили свої частини. Зазначається, що це дані лише Центрального військового округу – одного з п'яти, які діють у структурі окупаційної армії.
Пагони відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.
Зафіксовано і випадки дезертирства разом із озброєнням і навіть бойовою технікою – лише у 2024-2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів.
Основними причинами втеч є нестерпні умови служби: поширена "дідівщина", катастрофічна нестача забезпечення, масові відправлення на так звані "м'ясні штурми".
Крім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію "невиконання наказу".
Читайте також на порталі "Коментарі" — останні два тижні російське командування активно задіяло механізовані штурми у пріоритетних районах Донецької області, що свідчить про зміни у використанні ворогом бронетехніки. Про це йдеться у оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Чи дійсно останнім часом спостерігаються несподівані дії Росії на фронті? Чи може Путін може розширити фронт? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.