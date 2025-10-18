У ГУР пояснили, чому в армії РФ паніка: що сталося за останні 9 місяців

У російській окупаційній армії стрімко зростає кількість дезертирства. Лише за дев'ять місяців із Центрального військового округу втекли понад 25 тисяч військових. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Розвідникам стало відомо, що з листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів самовільно залишили свої частини. Зазначається, що це дані лише Центрального військового округу – одного з п'яти, які діють у структурі окупаційної армії.

Пагони відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.

Зафіксовано і випадки дезертирства разом із озброєнням і навіть бойовою технікою – лише у 2024-2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів.

Основними причинами втеч є нестерпні умови служби: поширена "дідівщина", катастрофічна нестача забезпечення, масові відправлення на так звані "м'ясні штурми".

Крім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію "невиконання наказу".

"За останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції", — зазначили у ГУР.

