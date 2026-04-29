У Генштабі зробили термінову заяву про ураження підсанкційного танкера: гучні деталі

У Чорному морі українські військові здійснили атаку на підсанкційний танкер MARQUISE, використавши два морські безпілотні катери-камікадзе. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, уточнивши деталі проведеної операції.

За офіційною інформацією, удар завдали підрозділи Військово-Морських Сил України. Для атаки застосували два морські безекіпажні катери, які успішно досягли цілі та вразили судно. Йдеться про танкер MARQUISE, що ходить під прапором Камеруну та має вантажомісткість понад 37 тисяч тонн. На момент інциденту він був без вантажу.

Під час атаки судно перебувало в дрейфі приблизно за 210 кілометрів на південний схід від російського міста Туапсе. Важливо, що танкер не подавав сигнал автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), що може свідчити про спробу приховати своє місцеперебування. За попередніми оцінками, MARQUISE міг очікувати перевантаження нафтопродуктів у відкритому морі від іншого судна.

У Генштабі уточнили, що основний удар припав на кормову частину танкера — зокрема в район гвинто-рульового механізму та машинного відділення. Саме ці елементи є критично важливими для руху судна, тому їхнє пошкодження може суттєво обмежити його функціональність.

Відомо, що MARQUISE перебуває під санкціями одразу кількох країн і організацій, серед яких Україна, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Нова Зеландія та Канада. За даними української сторони, судно використовувалося Росією для незаконного транспортування нафтопродуктів, що дозволяло обходити міжнародні обмеження.

