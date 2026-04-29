Главная Новости Общество Война с Россией В Генштабе сделали срочное заявление о поражении подсанкционного танкера: громкие детали
В Генштабе сделали срочное заявление о поражении подсанкционного танкера: громкие детали

Судно находилось в дрейфе более чем в 200 км от Туапсе.

29 апреля 2026, 13:20
Клименко Елена

В Черном море украинские военные совершили атаку на подсанкционный танкер MARQUISE, использовав два морских беспилотных катера-камикадзе. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, уточнив подробности проведенной операции.

По официальной информации, удар нанесли подразделения Военно-Морских Сил Украины. Для атаки применили два морских безэкипажных катера, которые успешно достигли цели и поразили судно. Речь идет о танкере MARQUISE, который ходит под флагом Камеруна и имеет грузоемкость более 37 тысяч тонн. В момент инцидента он был без груза.

Во время атаки судно находилось в дрейфе примерно в 210 километрах к юго-востоку от российского города Туапсе. Важно, что танкер не подавал сигнал автоматической идентификационной системы (AIS), что может свидетельствовать о попытке скрыть свое местонахождение. По предварительным оценкам, MARQUISE могла ожидать перегрузки нефтепродуктов в открытом море от другого судна.

В Генштабе уточнили, что основной удар пришелся на кормовую часть танкера — в частности, в район винто-рулевого механизма и машинного отделения. Именно эти элементы критически важны для движения судна, поэтому их повреждение может существенно ограничить его функциональность.

Известно, что MARQUISE находится под санкциями нескольких стран и организаций, среди которых Украина, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Новая Зеландия и Канада. По данным украинской стороны, судно использовалось Россией для незаконной транспортировки нефтепродуктов, что позволяло обходить международные ограничения.

Как уже писали "Комментарии", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина получит первый финансовый транш в рамках кредитной программы ЕС объемом 90 миллиардов евро уже в текущем квартале. По ее словам, значительная часть этих средств будет направлена именно на укрепление обороноспособности Украины.



