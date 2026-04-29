В Генштабе сделали срочное заявление о поражении подсанкционного танкера: громкие детали

В Черном море украинские военные совершили атаку на подсанкционный танкер MARQUISE, использовав два морских беспилотных катера-камикадзе. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, уточнив подробности проведенной операции.

По официальной информации, удар нанесли подразделения Военно-Морских Сил Украины. Для атаки применили два морских безэкипажных катера, которые успешно достигли цели и поразили судно. Речь идет о танкере MARQUISE, который ходит под флагом Камеруна и имеет грузоемкость более 37 тысяч тонн. В момент инцидента он был без груза.

Во время атаки судно находилось в дрейфе примерно в 210 километрах к юго-востоку от российского города Туапсе. Важно, что танкер не подавал сигнал автоматической идентификационной системы (AIS), что может свидетельствовать о попытке скрыть свое местонахождение. По предварительным оценкам, MARQUISE могла ожидать перегрузки нефтепродуктов в открытом море от другого судна.

В Генштабе уточнили, что основной удар пришелся на кормовую часть танкера — в частности, в район винто-рулевого механизма и машинного отделения. Именно эти элементы критически важны для движения судна, поэтому их повреждение может существенно ограничить его функциональность.

Известно, что MARQUISE находится под санкциями нескольких стран и организаций, среди которых Украина, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Новая Зеландия и Канада. По данным украинской стороны, судно использовалось Россией для незаконной транспортировки нефтепродуктов, что позволяло обходить международные ограничения.

