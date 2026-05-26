Війна з Росією У Генштабі розкрили карти про масштабну атаку: який НПЗ припинив свою роботу
У Генштабі розкрили карти про масштабну атаку: який НПЗ припинив свою роботу

Українські сили одночасно вдарили по командних пунктах, складах БПЛА та стратегічній інфраструктурі РФ у кількох регіонах

26 травня 2026, 12:35
Кравцев Сергей

Сили оборони України завдали серії потужних ударів по військових та інфраструктурних об’єктах Росії й окупаційних військ, унаслідок чого “Сизранський” нафтопереробний завод фактично припинив роботу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, оприлюднивши нові подробиці масштабної операції.

Удар по Сизранському НПЗ. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, удар по одному з важливих російських НПЗ було завдано в ніч на 21 травня. Після атаки підприємство зупинило виробничі процеси, що може стати черговим ударом по паливному забезпеченню армії РФ.

Втім, атака на нафтопереробний сектор стала лише частиною ширшої кампанії. У Генштабі повідомили, що 25 травня та в ніч на 26 травня українські сили уразили низку ключових військових об’єктів противника на окупованих територіях.

Серед цілей – командний пункт російських військ в районі Очеретиного на тимчасово окупованій частині Донеччини. Також ударів зазнав пункт управління полку окупантів у Верхній Криниці на захопленій території Запорізької області.

Окремо українські військові атакували пункти управління безпілотниками біля Нестерянки та Новогродівки. За даними Генштабу, також було знищено склади БПЛА та матеріально-технічного забезпечення противника як на Донеччині, так і безпосередньо в самому Донецьку.

Крім того, підтверджено ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції “Ярославль”, де пошкоджено резервуари та обладнання. Ще однією важливою ціллю стала російська радіолокаційна станція “Ніобій-СВ”, удар по якій українські сили завдали 24 травня.

У Генштабі наголошують: операції спрямовані на системне послаблення логістики, управління та технологічних можливостей російської армії на фронті.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39143
