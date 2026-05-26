Война с Россией В Генштабе раскрыли карты о масштабной атаке: какой НПЗ прекратил свою работу
В Генштабе раскрыли карты о масштабной атаке: какой НПЗ прекратил свою работу

Украинские силы одновременно ударили по командным пунктам, составам БПЛА и стратегической инфраструктуре РФ в нескольких регионах.

26 мая 2026, 12:35
Кравцев Сергей

Силы обороны Украины нанесли серию мощных ударов по военным и инфраструктурным объектам России и оккупационным войскам, в результате чего "Сызранский" нефтеперерабатывающий завод фактически прекратил работу. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, обнародовав новые подробности масштабной операции.

Удар по Сызранскому НПЗ. Фото: из открытых источников

По данным военных, удар по одному из важных российских НПЗ был нанесен в ночь на 21 мая. После атаки предприятие остановило производственные процессы, которые могут стать очередным ударом по топливному обеспечению армии РФ.

Впрочем, атака на нефтеперерабатывающий сектор стала лишь частью более широкой кампании. В Генштабе сообщили, что 25 мая и ночью на 26 мая украинские силы поразили ряд ключевых военных объектов противника на оккупированных территориях.

Среди целей – командный пункт российских войск в районе Очеретино на временно оккупированной части Донбасса. Также удары понес пункт управления полка оккупантов в Верхней Кринице на захваченной территории Запорожской области.

Отдельно украинские военные атаковали пункты управления беспилотниками у Нестерянки и Новогродовки. По данным Генштаба, также были уничтожены составы БПЛА и материально-технического обеспечения противника как в Донецкой области, так и непосредственно в самом Донецке.

Кроме того, подтверждено поражение линейной производственно-диспетчерской станции "Ярославль", где повреждены резервуары и оборудование. Еще одной важной целью стала российская радиолокационная станция "Ниобий-СВ", удар по которой украинские силы нанесли 24 мая.

В Генштабе отмечают: операции направлены на системное ослабление логистики, управления и технологических возможностей русской армии на фронте.

Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/39143
