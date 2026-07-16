logo_ukra

BTC/USD

64867

ETH/USD

1924.06

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Європі заговорили про сценарій "хибного прапора": яку провокацію готує Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

У Європі заговорили про сценарій "хибного прапора": яку провокацію готує Путін

Польща, Литва та Естонія заявляють про тривожні сигнали, а ISW бачить підготовку Москви до нової ескалації.

16 липня 2026, 07:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країни Балтії та Польща продовжують попереджати союзників НАТО про можливу підготовку Росією масштабної провокації, яка може стати приводом для подальшої ескалації проти Альянсу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Європі заговорили про сценарій "хибного прапора": яку провокацію готує Путін

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що литовська розвідка має інформацію про підготовку Росією "цілеспрямованих кінетичних операцій" проти об'єктів інфраструктури НАТО. У зв'язку з цим Вільнюс уже посилив охорону транспортних та енергетичних об'єктів, хоча конкретні можливі цілі поки що не називаються.

Подібні оцінки озвучили і у Польщі. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив, що Варшава не відкидає сценарію, за якого Росія може використовувати безпілотники, замасковані під українські, для атаки на одну з країн НАТО або на власну територію. Після цього Москва може спробувати використати таку провокацію як формальний привід для дій у відповідь.

Додаткову тривогу викликали й дії Росії на кордоні з Естонією. Міністр оборони країни Ханно Певкур повідомив, що російські війська вперше провели бойові стрілянини на Чудському озері, не попередивши заздалегідь естонську сторону. У Таллінні назвали подібні вчення нетиповими та розцінили їх як частину загальної лінії тиску на НАТО.

В ISW вважають, що подібні кроки укладаються в так звану кампанію "нульової фази", в рамках якої Кремль створює інформаційні та психологічні умови для майбутніх провокацій проти Північноатлантичного альянсу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін не думає зупинятися: президент Литви попередив про тривожні дані розвідки.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-15-2026/
Теги:

Новини

Всі новини