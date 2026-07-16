У Європі заговорили про сценарій "хибного прапора": яку провокацію готує Путін

Країни Балтії та Польща продовжують попереджати союзників НАТО про можливу підготовку Росією масштабної провокації, яка може стати приводом для подальшої ескалації проти Альянсу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що литовська розвідка має інформацію про підготовку Росією "цілеспрямованих кінетичних операцій" проти об'єктів інфраструктури НАТО. У зв'язку з цим Вільнюс уже посилив охорону транспортних та енергетичних об'єктів, хоча конкретні можливі цілі поки що не називаються.

Подібні оцінки озвучили і у Польщі. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив, що Варшава не відкидає сценарію, за якого Росія може використовувати безпілотники, замасковані під українські, для атаки на одну з країн НАТО або на власну територію. Після цього Москва може спробувати використати таку провокацію як формальний привід для дій у відповідь.

Додаткову тривогу викликали й дії Росії на кордоні з Естонією. Міністр оборони країни Ханно Певкур повідомив, що російські війська вперше провели бойові стрілянини на Чудському озері, не попередивши заздалегідь естонську сторону. У Таллінні назвали подібні вчення нетиповими та розцінили їх як частину загальної лінії тиску на НАТО.

В ISW вважають, що подібні кроки укладаються в так звану кампанію "нульової фази", в рамках якої Кремль створює інформаційні та психологічні умови для майбутніх провокацій проти Північноатлантичного альянсу.

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