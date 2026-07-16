В Европе заговорили о сценарии "ложного флага": какую провокацию готовит Путин

Страны Балтии и Польша продолжают предупреждать союзников по НАТО о возможной подготовке Россией масштабной провокации, которая может стать поводом для дальнейшей эскалации против Альянса. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовская разведка располагает информацией о подготовке Россией "целенаправленных кинетических операций" против объектов инфраструктуры НАТО. В связи с этим Вильнюс уже усилил охрану транспортных и энергетических объектов, хотя конкретные возможные цели пока не называются.

Похожие оценки озвучили и в Польше. Министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что Варшава не исключает сценария, при котором Россия может использовать беспилотники, замаскированные под украинские, для атаки на одну из стран НАТО либо на собственную территорию. После этого Москва может попытаться использовать такую провокацию как формальный повод для ответных действий.

Дополнительную тревогу вызвали и действия России на границе с Эстонией. Министр обороны страны Ханно Певкур сообщил, что российские войска впервые провели боевые стрельбы на Чудском озере, не предупредив заранее эстонскую сторону. В Таллине назвали подобные учения нетипичными и расценили их как часть общей линии давления на НАТО.

В ISW считают, что подобные шаги укладываются в так называемую кампанию "нулевой фазы", в рамках которой Кремль создает информационные и психологические условия для возможных будущих провокаций против Североатлантического альянса.

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