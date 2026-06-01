У європейців остаточно увірвався терпець: яке нове рішення Брюсселя виведе із себе Путіна

На початку наступного тижня Європейська комісія може представити новий, 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це стало відомо журналістам Суспільне з власних джерел у європейських дипломатичних колах.

За інформацією співрозмовника, який побажав залишитися анонімним, у проєкті нового пакета розглядаються додаткові кроки для посилення тиску на використання криптовалютних інструментів, через які Росія намагається обходити обмеження. Окремий блок заходів може стосуватися фінансових установ у третіх країнах, зокрема в державах Центральної Азії, які, за оцінками ЄС, допомагають російським банкам обходити чинні санкційні механізми.

Після офіційної презентації документа розпочнуться переговори між державами-членами Європейський Союз. Головна мета — погодити та ухвалити новий пакет до середини липня. Джерело вважає такий графік реалістичним, оскільки з боку нового уряду Угорщини надходять сигнали про зниження готовності блокувати рішення та зловживати правом вето, яке раніше часто уповільнювало санкційні процеси.

Для порівняння, 23 квітня посли країн ЄС остаточно затвердили 20-й пакет обмежень проти РФ. Він включає санкції щодо суден так званого "тіньового флоту", морського експорту, портової інфраструктури, окремих банківських установ, а також персональні обмеження проти фізичних осіб, пов’язаних із російською економікою та воєнною сферою.

У коментарі для Суспільне уповноважений Офіс Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що приблизно 70% змісту 20-го пакета санкцій було сформовано з урахуванням пропозицій української сторони. Він також повідомив, що Україна вже веде консультації з партнерами щодо підготовки 21-го пакета обмежень.

