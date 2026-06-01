У европейцев окончательно лопнуло терпение: какое новое решение Брюсселя выведет из себя Путина

В начале следующей недели Европейская комиссия может представить новый, 21 пакет санкций против России. Об этом стало известно журналистам Общественное из собственных источников в европейских дипломатических кругах.

По информации пожелавшего остаться анонимным собеседника, в проекте нового пакета рассматриваются дополнительные шаги для усиления давления на использование криптовалютных инструментов, через которые Россия пытается обходить ограничения. Отдельный блок мер может касаться финансовых учреждений в третьих странах, в частности, в государствах Центральной Азии, которые, по оценкам ЕС, помогают российским банкам обходить действующие санкционные механизмы.

После официальной презентации документа начнутся переговоры между государствами-членами Европейского союза. Главная цель – согласовать и принять новый пакет к середине июля. Источник считает такой график реалистичным, поскольку со стороны нового правительства Венгрии поступают сигналы о снижении готовности блокировать решение и злоупотреблять правом вето, ранее часто замедлявшего санкционные процессы.

Для сравнения, 23 апреля послы стран ЕС окончательно утвердили 20 пакет ограничений против РФ. Он включает в себя санкции в отношении судов так называемого "теневого флота", морского экспорта, портовой инфраструктуры, отдельных банковских учреждений, а также персональные ограничения против физических лиц, связанных с российской экономикой и военной сферой.

В комментарии для Общественно уполномоченный Офис Президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк отметил, что примерно 70% содержания 20-го пакета санкций было сформировано с учетом предложений украинской стороны. Он также сообщил, что Украина уже ведет консультации с партнерами по подготовке 21 пакета ограничений.

