У ЄС зробили нову термінову заяаву про атаки України по РФ: до чого закликають Київ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Володимир Путін систематично використовує тему можливої ескалації для тиску на європейські країни. За його словами, Кремль намагається посіяти страх серед союзників України, щоб змусити їх скоротити підтримку Києва та вплинути на рішення щодо ударів по російських військових об’єктах. В інтерв’ю Укрінформу глава естонської дипломатії наголосив, що Москва прагне переконати європейців у нібито загрозі втягування країн Балтії та інших членів НАТО у війну. Водночас він зазначив, що західні партнери не повинні піддаватися подібному тиску.

Фото: з відкритих джерел

"Путін завжди грає на цьому страху ескалації. Він хоче показати, що країни Балтії та ця частина НАТО будуть втягнуті у війну. Історично ми розуміємо цей страх ескалації з боку Заходу, але, думаю, ми не можемо боятися… Безумовно, Путін хоче, щоб ми всі тиснули на Україну з вимогою припинити ці атаки, але ми цього не робимо", — сказав Цахкна.

Міністр підкреслив, що право України завдавати ударів по військових цілях у глибокому тилу Росії ніким не ставиться під сумнів. За його словами, союзники добре бачать ефективність таких дій, які він назвав "далекобійними санкціями".

Цахкна також звернув увагу на те, що останнім часом на території країн Балтії фіксували випадки падіння або зальоту безпілотників. Хоча подібні інциденти викликають занепокоєння, у регіоні розуміють, що українські сили атакують важливі логістичні та військові об’єкти РФ, зокрема в районах Усть-Луги та Санкт-Петербурга, які розташовані неподалік кордонів НАТО.

На його думку, такі випадки є наслідком самої російської агресії проти України.

"Тому Україна має продовжувати", — наголосив глава МЗС Естонії.

Водночас він підкреслив, що Росія намагається перекласти відповідальність на країни Балтії та Фінляндію, поширюючи заяви про нібито використання їхньої території для атак. Естонський міністр категорично заперечив такі твердження та наголосив, що саме Росія несе повну відповідальність за створення загроз у регіоні.

"Ми очікуємо від світу розуміння того, що відповідальність лежить на Росії", — підсумував Цахкна.

Портал "Коментарі" вже писав, що погрози Росії щодо посилення ракетних ударів по Києву є радше елементом психологічного тиску, ніж демонстрацією реальних можливостей Кремля, стверджує військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.