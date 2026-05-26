В ЕС сделали новое срочное заявление об атаках Украины по РФ: к чему призывают Киев

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Владимир Путин систематически использует тему возможной эскалации для давления на европейские страны. По его словам, Кремль пытается посеять страх среди союзников Украины, чтобы заставить их сократить поддержку Киева и повлиять на решение по ударам по российским военным объектам. В интервью Укринформу глава эстонской дипломатии подчеркнул, что Москва стремится убедить европейцев в якобы угрозе втягивания стран Балтии и других членов НАТО в войну. В то же время он отметил, что западные партнеры не должны подвергаться подобному давлению.

"Путин всегда играет на этом страхе эскалации. Он хочет показать, что страны Балтии и эта часть НАТО будут вовлечены в войну. Исторически мы понимаем этот страх эскалации со стороны Запада, но, думаю, мы не можем бояться… Безусловно, Путин хочет, чтобы мы все давили на Украину с требованием прекратить эти атаки", но мы этого.

Министр подчеркнул, что право Украины наносить удары по военным целям в глубоком тылу России никем не ставится под сомнение. По его словам, союзники хорошо видят эффективность таких действий, которые он назвал "дальнобойными санкциями".

Цахкна также обратил внимание на то, что в последнее время на территории стран Балтии фиксировались случаи падения или залета беспилотников. Хотя подобные инциденты вызывают беспокойство, в регионе понимают, что украинские силы атакуют важные логистические и военные объекты РФ, в том числе в районах Усть-Луги и Санкт-Петербурга, расположенных неподалеку от границ НАТО.

По его мнению, подобные случаи являются следствием самой российской агрессии против Украины.

"Поэтому Украина должна продолжать", — подчеркнул глава МИД Эстонии.

В то же время, он подчеркнул, что Россия пытается переложить ответственность на страны Балтии и Финляндию, распространяя заявления о якобы использовании их территории для атак. Эстонский министр категорически возразил на такие утверждения и подчеркнул, что именно Россия несет полную ответственность за создание угроз в регионе.

"Мы ожидаем от мира понимания того, что ответственность лежит на России", — подытожил Цахкна.

