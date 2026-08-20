У ЄС залишився один варіант відповісти на вбивства Путіна в Україні: озвучено гучну заяву

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз чітко визначити перспективу повноправного членства України до 2030 року. Таку заяву литовський дипломат зробив після чергової масштабної атаки Росії, наголосивши, що дії Кремля не залишають підстав говорити про справжню готовність Москви до миру.

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За словами Будріса, Росія продовжує використовувати терор як основний інструмент війни. Замість реальних дипломатичних кроків Москва, на його переконання, вкотре обирає ескалацію та удари по цивільних.

"Росія продовжує цинічно доводити, що вона зовсім не зацікавлена в мирі, неодноразово обираючи ескалацію та терор проти цивільного населення замість будь-яких значущих зусиль щодо припинення війни. За одну ніч вона запустила чергову масивну хвилю ракет та безпілотників, які вбивають цивільних осіб та руйнують житлові будинки", – заявив глава МЗС Литви.

Будріс вважає, що на тлі російських атак міжнародна підтримка України має не лише зберігатися, а й посилюватися. Насамперед Києву потрібні додаткові можливості для захисту неба, військова допомога, ресурси для енергетичного сектору та фінансова підтримка.

"Україна терміново потребує сильнішої протиповітряної оборони, більшої військової, енергетичної та фінансової підтримки. Тим часом на Росію має бути значно більший тиск, зокрема санкції, які вражають у саме серце російської військової машини. Росії не можна дозволити продовжувати атакувати безкарно", – наголосив Будріс.

Водночас литовський міністр закликав не відкладати стратегічне рішення щодо європейського майбутнього України. На його думку, Київ має залишатися одним із ключових пріоритетів європейської політики, а процес інтеграції потрібно довести до повноправного членства.

"Треба повністю інтегрувати Україну в євроатлантичні та європейські структури, починаючи з повноцінного членства в ЄС до 2030 року. Україна міцно посідає своє європейське місце, і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися стратегічним пріоритетом", – заявив глава МЗС Литви.

Портал "Коментарі" вже писав, що увечері 18 серпня російський реактивний безпілотник зміг дістатися західної частини України. Дрон помітили під час польоту через Тернопільщину в напрямку Дубна, після чого його збили на півдні Рівненської області. У Повітряних силах не уточнили, про який саме тип БпЛА йдеться.