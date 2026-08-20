У ЕС остался один вариант ответить на убийства Путина в Украине: озвучено громкое заявление

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Европейский Союз четко определить перспективу полноправного членства Украины до 2030 года. Такое заявление литовский дипломат сделал после очередной масштабной атаки России, отметив, что действия Кремля не оставляют оснований говорить о подлинной готовности Москвы к миру.

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По словам Будриса, Россия продолжает использовать террор в качестве основного инструмента войны. Вместо реальных дипломатических шагов Москва, по его убеждению, в очередной раз выбирает эскалацию и удары по гражданским.

"Россия продолжает цинично доказывать, что она вовсе не заинтересована в мире, неоднократно выбирая эскалацию и террор против гражданского населения вместо каких-либо значимых усилий по прекращению войны. За одну ночь она запустила очередную массивную волну ракет и беспилотников, которые убивают гражданских лиц и разрушают жильцы".

Будрис считает, что на фоне российских атак международная поддержка Украины должна не только сохраняться, но усиливаться. В первую очередь, Киеву нужны дополнительные возможности для защиты неба, военная помощь, ресурсы для энергетического сектора и финансовая поддержка.

"Украина срочно нуждается в более сильной противовоздушной обороне, большей военной, энергетической и финансовой поддержке. Между тем на Россию должно быть значительно большее давление, в частности санкции, поражающие самое сердце российской военной машины. России нельзя позволить продолжать атаковать безнаказанно", — подчеркнул Будрис.

В то же время литовский министр призвал не откладывать стратегическое решение по европейскому будущему Украины. По его мнению, Киев должен оставаться одним из ключевых приоритетов европейской политики, а процесс интеграции следует довести до полноправного членства.

"Нужно полностью интегрировать Украину в евроатлантические и европейские структуры, начиная с полноценного членства в ЕС до 2030 года. Украина прочно занимает свое европейское место, и ее путь к европейской и евроатлантической интеграции должен оставаться стратегическим приоритетом", – заявил глава МИД Литвы.

Портал "Комментарии" уже писал , что вечером 18 августа российский реактивный беспилотник смог добраться до западной части Украины. Дрон заметили во время полета через Тернопольскую область в направлении Дубна, после чего его сбили на юге Ровенской области. В Воздушных силах не уточнили, о каком именно типе БПЛА идет речь.