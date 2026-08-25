У Держдумі назвали дедлайн війни: коли Росія планує відсвяткувати «перемогу»

У Росії озвучили новий часовий орієнтир щодо завершення війни проти України. Депутат Державної думи РФ і колишній командувач 58-ї армії Віктор Соболєв заявив, що Москва нібито має завершити так звану "спеціальну військову операцію" до 2030 року.

Держдума РФ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, війна має завершитися "абсолютною перемогою" російської армії. При цьому депутат пояснив необхідність такого дедлайну не ситуацією на фронті, а потребою Росії підготуватися до ймовірного протистояння з країнами НАТО.

Соболєв заявив, що після завершення війни проти України Росія нібито повинна бути готовою до можливої "агресії" з боку Північноатлантичного альянсу. Він стверджує, що низка європейських держав начебто вже готується до війни з РФ і прагне завдати їй "стратегічної поразки".

До переліку таких країн депутат зарахував Німеччину, Польщу, Францію, Велику Британію, Швецію, Фінляндію, Норвегію та Бельгію. Водночас жодних доказів того, що ці держави готують напад на Росію, Соболєв не навів.

Фактично його заява повторює один із ключових наративів кремлівської пропаганди про нібито неминуче протистояння Росії із Заходом. Подібну риторику Москва та її представники регулярно використовують для пояснення продовження війни, масштабного нарощування військових витрат і мобілізаційних заходів.

Виступаючи про війну проти України, Соболєв також не відмовився від традиційних пропагандистських штампів. Зокрема, він назвав українську владу "фашистським режимом" — формулюванням, яке російська пропаганда систематично застосовує для виправдання повномасштабного вторгнення.

Заява депутата показова ще й тим, що в Росії дедалі частіше говорять не про швидке завершення війни, а про багаторічну перспективу. Водночас слова Соболєва є позицією окремого парламентаря, а не офіційно оголошеним планом Кремля щодо термінів завершення війни.

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