В Госдуме назвали дедлайн войны: когда Россия планирует отпраздновать «победу»

В России озвучили новый временной ориентир по завершению войны против Украины. Депутат Государственной думы РФ и бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что Москва якобы должна завершить так называемую "специальную военную операцию" к 2030 году.

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

По его словам, война должна завершиться "абсолютной победой" российской армии. При этом депутат объяснил необходимость такого дедлайна не ситуацией на фронте, а потребностью России подготовиться к возможному противостоянию со странами НАТО.

Соболев заявил, что после завершения войны против Украины Россия якобы должна быть готова к возможной "агрессии" со стороны Североатлантического альянса. Он утверждает, что ряд европейских государств вроде бы уже готовится к войне с РФ и стремится нанести ей "стратегическое поражение".

В список таких стран депутат причислил Германию, Польшу, Францию, Великобританию, Швецию, Финляндию, Норвегию и Бельгию. В то же время, никаких доказательств того, что эти государства готовят нападение на Россию, Соболев не привел.

Фактически его заявление повторяет один из ключевых нарративов кремлевской пропаганды о якобы неизбежном противостоянии России с Западом. Подобную риторику Москва и ее представители регулярно используют для объяснения продолжения войны, масштабного наращивания военных расходов и мобилизационных мер.

Выступая о войне против Украины, Соболев тоже не отказался от традиционных пропагандистских штампов. В частности, он назвал украинские власти "фашистским режимом" — формулировкой, которую российская пропаганда систематически применяет для оправдания полномасштабного вторжения.

Заявление депутата показательно еще и тем, что в России все чаще говорят не о скором завершении войны, а о многолетней перспективе. В то же время, слова Соболева являются позицией отдельного парламентария, а не официально объявленным планом Кремля относительно сроков завершения войны.

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