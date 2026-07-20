"У цьому немає жодних сумнівів": експерт приголомшив заявою про майбутнє Сирського

Протести, які вже кілька днів поспіль проходять у різних містах України з вимогами повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, стали серйозним сигналом для влади. Вони засвідчили, що суспільство уважно стежить за кадровими рішеннями та готове відкрито висловлювати свою позицію, заявив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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За його словами, нинішні акції суттєво відрізняються від протестів 2025 року, коли українці виходили на захист незалежних державних інституцій.

"У 2025 році люди вийшли за інституції. Саме вони забезпечують рух України до Європейського Союзу, тому й отримали потужну підтримку європейських партнерів", – пояснив експерт.

Водночас нинішні протести, за словами Пендзина, пов'язані насамперед із конкретними кадровими рішеннями та постатями, які уособлюють для частини українців очікування позитивних змін у секторі безпеки й оборони.

"Сьогодні це боротьба за прізвище. Воно символізує надії на зміни в Міністерстві оборони та Збройних силах. Але прізвище – це не інституція і не механізм ухвалення державних рішень", – наголосив він.

Економіст підкреслив, що кадрові рішення не повинні ухвалюватися під тиском протестів, оскільки вони мають базуватися на комплексній оцінці ситуації.

"Кадрові рішення не можуть ухвалюватися на майдані, тому що вони мають набагато глибші аргументи, ніж бажання чи небажання людей, які вийшли на протест", – зазначив Пендзин.

Водночас він наголосив, що нинішня реакція громадян має стати важливим сигналом для керівництва держави.

"Українське суспільство продемонструвало, що не є пасивним і реагує на проблеми. Це сигнал президенту, що потрібно глибше розібратися в причинах цієї ситуації", – сказав експерт.

Пендзин також поділився власним прогнозом щодо можливих кадрових змін у військовому керівництві. На його думку, повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони малоймовірне.

"Вважаю, що Федорова не повернуть у Міністерство оборони. Водночас Сирського, на мою думку, все ж звільнять", – припустив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що кадрові перестановки в уряді були потрібні не для масштабного оновлення виконавчої влади, а для спроби розв'язати конфлікт усередині військово-політичного керівництва країни. Таку думку висловив дипломат і політолог Роман Безсмертний.