"В этом нет никаких сомнений": эксперт ошеломил заявлением о будущем Сырского

Протесты, которые уже несколько дней проходят в разных городах Украины с требованиями вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, стали серьезным сигналом для власти. Они показали, что общество внимательно следит за кадровыми решениями и готово открыто выражать свою позицию, заявил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Фото: из открытых источников

По его словам, нынешние акции существенно отличаются от протестов в 2025 году, когда украинцы выходили в защиту независимых государственных институций.

"В 2025 году люди вышли за институты. Именно они обеспечивают движение Украины в Европейский Союз, поэтому получили мощную поддержку европейских партнеров", – пояснил эксперт.

В то же время нынешние протесты, по словам Пендзина, связаны, прежде всего, с конкретными кадровыми решениями и фигурами, которые олицетворяют для части украинцев ожидания положительных изменений в секторе безопасности и обороны.

"Сегодня это борьба за фамилию. Оно символизирует надежды на изменения в Министерстве обороны и Вооруженных Сил. Но фамилия – это не институт и не механизм принятия государственных решений", – подчеркнул он.

Экономист подчеркнул, что кадровые решения не должны приниматься под давлением протестов, поскольку они должны основываться на комплексной оценке ситуации.

"Кадровые решения не могут приниматься на площади, потому что они имеют гораздо более глубокие аргументы, чем желание или нежелание вышедших на протест людей", – отметил Пендзин.

В то же время, он подчеркнул, что нынешняя реакция граждан должна стать важным сигналом для руководства государства.

"Украинское общество продемонстрировало, что не пассивно и реагирует на проблемы. Это сигнал президенту, что нужно поглубже разобраться в причинах этой ситуации", – сказал эксперт.

Пендзин также поделился своим прогнозом относительно возможных кадровых изменений в военном руководстве. По его мнению, возвращение Михаила Федорова в Министерство обороны маловероятно.

"Считаю, что Федорова не будет возвращена в Министерство обороны. В то же время Сырского, по моему мнению, все же уволят", – предположил он.

Портал "Комментарии" уже писа, что кадровые перестановки в правительстве требовались не для масштабного обновления исполнительной власти, а для попытки разрешить конфликт внутри военно-политического руководства страны. Такое мнение высказал дипломат и политолог Роман Бессмертный.