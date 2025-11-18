У чому переваги літаків Rafale: коли їх отримає Україна

Володимир Зеленський підписав угоду на закупівлю до 100 французьких літаків, здатних нести ядерну зброю. Це суттєво посилить повітряну оборону України. Країна отримає бойові літаки Rafale, які мають вражаючий діапазон 1400 миль протягом наступних 10 років. Що можна сказати про таке рішення? Які переваги французького винищувача? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Літак Rafale. Фото: з відкритих джерел

Україна обирає європейські літаки

Заступник гендиректора компанії з виробництва коштів РЕБ авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив в ефірі Радіо NV, що перспектива отримання Україною французьких літаків Rafale – це питання майбутнього.

Експерт зазначив, що літак "Rafale" буде новим авіаційним судном для Повітряних сил ЗСУ.

"До циклу включаємо підготовку інженерів, пілотів тощо. Зрозуміло, що це не в повному обсязі, тому що це перепідготовка на новий тип – умовно кажучи від шести до дев'яти місяців", — повідомив експерт.

При цьому, за його інформацією, Франція має в своєму розпорядженні близько 100 моделей таких літаків.

"Вони колосально потребують поповнення. Ще Франція має 289 літаків "Рафаль" за іншими контрактами", — додав Храпчинський.

Експерт зазначив, що Франція виробляє "Rafale" лише три на місяць.

"Це непогано, в порівнянні з "Грипенами". Вони планують підвищити до 5 літаків на місяць, але все одно, це не закриває ту дельту, яка потрібна. Тобто, поступиться хтось черга, або не поступиться — це питання часу. Але треба розуміти, що ми зараз говоримо про авіаційну складову як в майбутньому. – зазначив Храпчинський.

Він вважає такий варіант на майбутнє непоганим, тому що Україна обирає європейські літаки, які вигідніші з логістичної точки зору.

Rafale – майже повністю локалізований літак

Військовий експерт, засновник БТ "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, які переваги французьких літаків "Rafale".

Нарожний пояснив, що Rafale – майже повністю локалізований літак, який повністю виготовляється у Франції. З технологічної точки зору він значно відрізняється від літака Gripen, на якому стоїть американський двигун, та від F-16. Rafale має два двигуни і має більший радіус дії.

"Проблема F-16 у тому, що має відносно невеликий радіус дії та за концепцією його використання в країнах НАТО, у повітрі постійно знаходиться літак-дозаправник, який дозаправляє F-16", – підкреслив він.

"Rafale – це найсучасніший літак. Він дуже добре зарекомендував, який має великий досвід використання в порівнянні, наприклад, з Gripen, практично не має бойового досвіду. На ньому здійснювалося лише патрулювання, але бойових вильотів не було", – зазначив Павло Нарожний.

Експерт додав, що Rafale має реальний бойовий досвід, його проблеми та переваги зрозумілі тим країнам, які його експлуатують. Тому це дуже добрий вибір і хороша підтримка наших союзників, їхньої економіки. Адже вони дають нам гроші і хочуть отримати щось натомість. І вони отримують робочі місця та кошти за ці літаки.

