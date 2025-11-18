В чем преимущества самолетов Rafale: когда их получит Украина

Владимир Зеленский подписал соглашение на закупку до 100 французских самолетов, способных нести ядерное оружие. Это существенно усилит воздушную оборону Украины. Страна получит боевые самолеты Rafale, которые имеют впечатляющий диапазон 1400 миль, в течение следующих 10 лет. Что можно сказать о таком решении? Какие преимущества французского истребителя? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Самолет Rafale. Фото: из открытых источников

Украина выбирает европейские самолеты

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил в эфире Радио NV, что перспектива получения Украиной французских самолетов Rafale – это вопрос будущего.

Эксперт отметил, что самолет "Rafale" будет новым авиационным судном для Воздушных сил ВСУ.

"В цикл включаем подготовку инженеров, пилотов и т.д. Понятно, что это не в полном объеме, потому что это переподготовка на новый тип – условно говоря от шести до девяти месяцев", — сообщил эксперт.

При этом, по его информации, Франция располагает около 100 моделей таких самолетов.

"Они колоссально нуждаются в пополнении. Еще Франция должна 289 самолетов "Рафаль" по другим контрактам", — добавил Храпчинский.

Эксперт отметил, что Франция производит "Rafale" всего три в месяц.

"Это неплохо, по сравнению с "Грипенами". Они планируют повысить до 5 самолетов в месяц, но все равно, это не закрывает ту дельту, которая нужна. То есть, уступит кто-то очередь, или не уступит – это вопрос времени. Но надо понимать, что мы сейчас говорим об авиационной составляющей как в будущем. То есть, мы планируем на будущее получить данный тип самолетов и эксплуатировать их", — отметил Храпчинский.

Он считает такой вариант на будущее неплохим, потому что Украина выбирает европейские самолеты, которые выгоднее с логистической точки зрения.

Rafale – почти целиком локализованный самолет

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, какие преимущества французских самолетов "Rafale".

Нарожный объяснил, что Rafale – почти целиком локализованный самолет, который полностью производится во Франции. С технологической точки зрения он значительно отличается от самолета Gripen, на котором стоит американский двигатель, и от F-16. У Rafale есть два двигателя и у него больший радиус действия.

"Проблема F-16 в том, что у него относительно небольшой радиус действия и по концепции его использования в странах НАТО, в воздухе постоянно находится самолет-дозаправщик, который дозаправляет F-16", – подчеркнул он.

"Rafale – это современный самолет. Он себя очень хорошо зарекомендовал, который имеет большой опыт использования по сравнению, например, с Gripen, практически не имеющего боевого опыта. На нем осуществлялись только патрулирование, но боевых вылетов не было", – отметил Павел Нарожный.

Эксперт добавил, что Rafale имеет реальный боевой опыт, его проблемы и преимущества понятны тем странам, которые его эксплуатируют. Поэтому это очень хороший выбор и хорошая поддержка наших союзников, их экономики. Ведь они дают нам деньги и хотят получить что-то взамен. И они получают рабочие места и средства за эти самолеты.

