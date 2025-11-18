В чем преимущества самолетов Rafale: когда их получит Украина

Рубрики
Владимир Зеленский подписал соглашение на закупку до 100 французских самолетов, способных нести ядерное оружие. Это существенно усилит воздушную оборону Украины. Страна получит боевые самолеты Rafale, которые имеют впечатляющий диапазон 1400 миль, в течение следующих 10 лет. Что можно сказать о таком решении? Какие преимущества французского истребителя? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Самолет Rafale. Фото: из открытых источников
Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил в эфире Радио NV, что перспектива получения Украиной французских самолетов Rafale – это вопрос будущего.
Эксперт отметил, что самолет "Rafale" будет новым авиационным судном для Воздушных сил ВСУ.
При этом, по его информации, Франция располагает около 100 моделей таких самолетов.
Эксперт отметил, что Франция производит "Rafale" всего три в месяц.
Он считает такой вариант на будущее неплохим, потому что Украина выбирает европейские самолеты, которые выгоднее с логистической точки зрения.
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, какие преимущества французских самолетов "Rafale".
Нарожный объяснил, что Rafale – почти целиком локализованный самолет, который полностью производится во Франции. С технологической точки зрения он значительно отличается от самолета Gripen, на котором стоит американский двигатель, и от F-16. У Rafale есть два двигателя и у него больший радиус действия.
Эксперт добавил, что Rafale имеет реальный боевой опыт, его проблемы и преимущества понятны тем странам, которые его эксплуатируют. Поэтому это очень хороший выбор и хорошая поддержка наших союзников, их экономики. Ведь они дают нам деньги и хотят получить что-то взамен. И они получают рабочие места и средства за эти самолеты.
