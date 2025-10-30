Після масованої ракетно-шахедної атаки по Україні мешканців міста Бурштин на Івано-Франківщині закликають бути обережними. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Бурштинської міської ради.

У Бурштині на вулицях можуть бути смертельні знахідки: мешканців попередили

"УВАГА! МОЖЛИВІ НЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ!

Шановні мешканці! Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з шахедів. Будьте обережні! Не підходьте та не торкайтеся підозрілих предметів! Негайно повідомляйте ДСНС (101) або поліцію (102). У жодному разі не намагайтеся самостійно їх переміщати чи оглядати.

Будь ласка, подбайте про власну безпеку та попередьте інших!" – наголошує місцева влада.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кременчуці після масованої нічної атаки Збройними силами РФ в серпні, зранку знаходили такі собі "м’ячики" – нерозірвані касетні боєприпаси з балістичних ракет. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! НЕГАЙНО телефонуйте 101 або 102! Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі!" – наголошує мер міста.