logo

BTC/USD

107873

ETH/USD

3781.22

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Бурштыне на улицах могут быть смертельные находки: жителей предупредили
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бурштыне на улицах могут быть смертельные находки: жителей предупредили

Жителей Ивано-Франковской области предупредили о смертельных находках на улицах

30 октября 2025, 13:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

После массированной ракетно-шахедной атаки по Украине жителей города Бурштын в Ивано-Франковской области призывают быть осторожными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бурштынского городского совета.

В Бурштыне на улицах могут быть смертельные находки: жителей предупредили

В Бурштыне на улицах могут быть смертельные находки: жителей предупредили

"ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ!

Уважаемые жители! Есть информация о возможном обнаружении кассетных боеприпасов, которые могли сбрасывать с шахедов. Будьте осторожны! Не подходите и не прикасайтесь к подозрительным предметам! Немедленно сообщайте ГСЧС (101) или полицию (102). Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно их перемещать или осматривать.

Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и предупредите других! " – подчеркивают местные власти.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Кременчуге после массированной ночной атаки Вооруженными силами РФ в августе, утром находили некие "мячики" – неразорванные кассетные боеприпасы из баллистических ракет. Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"На территории города обнаруживают неразорванные кассетные боеприпасы из российских ракет! Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним – они могут взорваться в любой момент! НЕМЕДЛЕННО звоните 101 или 102! Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют цвет привлекать внимание малышей!" – подчеркивает мэр города.                                                                                                                                                                                                                                 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости