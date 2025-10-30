После массированной ракетно-шахедной атаки по Украине жителей города Бурштын в Ивано-Франковской области призывают быть осторожными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бурштынского городского совета.

В Бурштыне на улицах могут быть смертельные находки: жителей предупредили

"ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ!

Уважаемые жители! Есть информация о возможном обнаружении кассетных боеприпасов, которые могли сбрасывать с шахедов. Будьте осторожны! Не подходите и не прикасайтесь к подозрительным предметам! Немедленно сообщайте ГСЧС (101) или полицию (102). Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно их перемещать или осматривать.

Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и предупредите других! " – подчеркивают местные власти.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Кременчуге после массированной ночной атаки Вооруженными силами РФ в августе, утром находили некие "мячики" – неразорванные кассетные боеприпасы из баллистических ракет. Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"На территории города обнаруживают неразорванные кассетные боеприпасы из российских ракет! Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним – они могут взорваться в любой момент! НЕМЕДЛЕННО звоните 101 или 102! Обязательно расскажите об опасности детям, ведь эти боеприпасы имеют цвет привлекать внимание малышей!" – подчеркивает мэр города.