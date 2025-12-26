США запропонували свій варіант територіального компромісу, за яким українські війська залишать Донбас, а російські сили не заходитимуть на певні райони сходу України. Проте експерти попереджають, що така домовленість може призвести до хаосу.

Фото: з відкритих джерел

Військовий аналітик і професор оборонних досліджень Майкл Кларк переконаний, що оголошувати демілітаризовану зону серед активної бойової зони небезпечно. Росіяни неодмінно скористаються цим.

"У такому випадку через тижні або навіть дні російські війська під виглядом цивільних проникали б у міста. Майже одразу почалася б підривна діяльність, щоб створити заворушення та безлад, як це сталося у Слов’янську у 2014 році. Саме так почалася війна на Донбасі", — уточнив він.

Кларк наголосив, що потім увійдуть російські сили під приводом захисту людей, які нібито перебувають у небезпеці, російськомовних громадян. Це рецепт повного хаосу – оголосити демілітаризовану зону посеред активних бойових дій, вважає експерт.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков допустив можливість виведення російських військ із демілітаризованої зони на Донбасі. Водночас територія залишатиметься під контролем російської національної гвардії або поліції, які теж брали участь у вторгненні. Цивільні навряд чи помітять різницю між солдатом та представником росгвардії.

За словами Кларка, 190 тисяч солдатів, що вторглися у лютому 2022 року, включали численні підрозділи росгвардії, які виявилися малоефективними у справжній війні. Але чи то росгвардія, чи регулярні війська, для контролю Росії це не має значення. Це безперспективний варіант.

