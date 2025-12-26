США предложили свой вариант территориального компромисса, согласно которому украинские войска покинут Донбасс, а российские силы не будут заходить на определенные районы востока Украины. Однако эксперты предупреждают, что подобная договоренность может привести к хаосу.

Фото: из открытых источников

Военный аналитик и профессор оборонных исследований Майкл Кларк убежден, что объявлять демилитаризованную зону среди активной боевой зоны небезопасно. Россияне непременно воспользуются этим.

"В таком случае через недели или даже дни российские войска под видом гражданских проникали бы в города. Почти сразу началась бы взрывная деятельность, чтобы создать беспорядки и беспорядки, как это произошло в Славянске в 2014 году. Именно так началась война на Донбассе", — уточнил он.

Кларк подчеркнул, что затем войдут российские силы под предлогом защиты людей, якобы находящихся в опасности, русскоязычных граждан. Это рецепт полного хаоса – объявить демилитаризованную зону среди активных боевых действий, считает эксперт.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков допустил возможность вывода российских войск из демилитаризованной зоны в Донбассе. В то же время территория будет оставаться под контролем российской национальной гвардии или полиции, тоже участвовавших во вторжении. Гражданские вряд ли заметят разницу между солдатом и представителем росгвардии.

По словам Кларка, 190 тысяч вторгшихся в феврале 2022 года солдат включали многочисленные подразделения росгвардии, которые оказались малоэффективными в настоящей войне. Но росгвардия или регулярные войска для контроля России это не имеет значения. Это бесперспективный вариант.

