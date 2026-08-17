Тривожний прогноз для трьох міст України: до чого насправді готуватися

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Українців попереджають про надзвичайно складну зиму — відсутність світла, тепла, води, каналізації та навіть газу може стати реальністю. Офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський попередив, що зимою будуть локдауни по 2 тижні. В Одесі, Києві та Харкові 100% будуть локдауни, при цьому, за його словами, такі локдауни, яких не було попередньої зими.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації закликають не панікувати.
За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка, “чергове нагнітання про “локдауни” в Києві, Харкові та Одесі — це щось новеньке.
По-друге, за його словами, все озвучене є лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими. Кожен має право на припущення, але вони не є фактами. Довіряти потрібно лише залученим в процеси людям", — додав керівник ЦПД.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якого рішення, за аналізом штучного інтелекту, чекає Україна від президента Зеленського.