Тривожний прогноз для трьох міст України: до чого насправді готуватися

Українців попереджають про надзвичайно складну зиму — відсутність світла, тепла, води, каналізації та навіть газу може стати реальністю. Офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський попередив, що зимою будуть локдауни по 2 тижні. В Одесі, Києві та Харкові 100% будуть локдауни, при цьому, за його словами, такі локдауни, яких не було попередньої зими.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації закликають не панікувати.

“Поширювана в українських медіа інформація про “двотижневі локдауни” у великих українських містах — це лише припущення окремої людини, яка не дотична до підготовки країни до зими”, — зауважили в ЦПД.

За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка, “чергове нагнітання про “локдауни” в Києві, Харкові та Одесі — це щось новеньке.

“Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про “ще жорсткіші, ніж цієї зими”. В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід. Це, по-перше”, — зазначив він.

По-друге, за його словами, все озвучене є лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими. Кожен має право на припущення, але вони не є фактами. Довіряти потрібно лише залученим в процеси людям", — додав керівник ЦПД.

“Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари”, — підсумував Андрій Коваленко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якого рішення, за аналізом штучного інтелекту, чекає Україна від президента Зеленського.



